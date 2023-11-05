العميد محمد فكرى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل تنبؤ رائد بالجيش عن موعد الحرب

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه قبل حرب أكتوبر قالوا إن هناك مناورات وانضم للوحدات ووصل يوم 4 أكتوبر، وكان يتبقى على الحرب يومان فقط.

وأضاف، "فكري" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جلس مع رئيس العمليات الرائد فخر المسيري، وبعض الضباط الذين استشهدوا في الحرب وتحدثوا هل هذه تدريبات أم حرب؟.

وتابع أنه سمع تحليل من الرائد فخري، بأن يوم السبت يوجد لدى اليهود عيد الغفران ويكون إجازات وكان يخمن أنها ستكون الحرب، وناس أخرى ترى أنها مناورة، مشيرًا إلى أنه يوم الخميس ذهب لمدينة السادات وكانت عبارة عن مباني وأطلال، وتوجه للسنترال واتصل بعائلته وطلب منهم الدعاء لهم في صلاة الجمعة ولكنهم أخذوا الكلام بشكل عام.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.