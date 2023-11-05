الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد محمد فكرى لـ"الشاهد": فكرة الخداع الاستراتيجى خدمت حرب أكتوبر بشكل كبير

العميد محمد فكرى
العميد محمد فكرى

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه تم ترقيته برتبة نقيب في عام 72، ووقتها لم يكن أحد يعلم أن هناك حرب وكان الاتجاه العام يأس وكان هناك مطالبات بتسوية المشكلة سلميًا، وكان هناك قرارًا متخذ ضد مصر أن تكون بلا حرب ولاسلم من الدول الكبرى.

وأضاف، "فكري" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنا نعلم أن هناك حربًا ستحدث ولكن متى وكيف لا نعرف لأن هناك أرض محتلة إذن هناك معركة كما كان يقول الرئيس السادات".

وأوضح أن الخداع الاستراتيجي، خدم الحرب لأن الاتجاه العام مدنيًا وعسكريًا أن هذه الدولة لا يوجد نوايا حرب حتى المناورات التي كانت تتم من القاهرة للجبهة كانت تعودة مرة أخرى حتى رأت إسرائيل أن هذا الأمر اعتياديًا وكانوا يستدعون الاحيتاط وكان يكلفهم ملايين الدولارات، مشيرًا إلى أن المناورة التي تمت في أكتوبر وصلت لإسرائيل بشكل مستتر وقالوا إن هذا تكرار لما حدث من قبل وأن مصر لا يوجد لديها نية للحرب.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد فكري حرب اكتوبر الخداع الاستراتيجي خدم الحرب المناورات

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