استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى لمخيم المغازى وسط غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليًا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

انتشال جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل غرب غزة

كما انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، جثامين 5 شهداء، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته طائرات الاحتلال في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.

واستشهد سبعة مواطنين وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال، منزلًا وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا يعود لعائلة محيسن بشارع الهوجا وسط مخيم جباليا، مما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدف وفي محيطه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن 9425 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفًا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200.

وتابع أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة في غزة: "وزارة الصحة تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين، منهم 1250 طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض، وأن مجزرة مدرسة الفاخورة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم راح ضحيتها 15 شهيدًا و70 مصابًا، بالإضافة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 150 كادرًا صحيًا وتدمير 27 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، وأن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 105 مؤسسات صحية وإخراج 16 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود".