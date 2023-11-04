اللواء سمير فرج: إسرائيل لن تحقق أى نجاح عسكرى ونتنياهو فى طريقه للسجن

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن إسرائيل تعتبر ولاية من إحدى الولايات الأمريكية، لافتًا إلى أن استراتيجية أمريكا هي المحافظة على بقاء إسرائيل في المنطقة، وعلى تفوقها العسكري على كل الدول العربية.

نتنياهو ارتكب مجزرة إنسانية في غزة

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أننا كنا نعتقد أن الموقف المشين والمُزري إنسانيًا لإسرائيل سيجعل أمريكا تغير من بعض استراتيجيتها، وتنظر إلى ما يتم في غزة بأنه مجزرة إنسانية، معقبًا: "مجزرة إسرائيل بغزة لم تحدث مثلها في العصر الحديث، ولا في الحرب العالمية الثانية".

وأوضح أن إسرائيل لم تحقق أي نجاح عسكري من وجهة النظر العسكرية، لافتًا إلى أن نتنياهو بعدما كان بطلًا في إسرائيل فهو قد انتهى مصيره السياسي والعسكري، وبعد انتهاء هذه الحرب سيتم حبسه.

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول أن يحقق أي مكسب عسكري على الأرض، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يستولِ حتى اليوم على متر من الأرض، لكنه يقوم بعمل استطلاع بالقوة.