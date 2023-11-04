السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وقفة احتجاجية لصحفيى رويترز بمشاركة نقيب الصحفيين وممثلى النقابة اعتراضًا على الأجور

صحفيو رويترز
صحفيو رويترز

نظم الصحفيون العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة، وقفة احتجاجية لمدة ساعة اليوم السبت الموافق ٤ نوفمبر داخل مكتب القاهرة اعتراضًا على هيكل أجور غير عادل لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس 2022 ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية ولا يتماشى مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى في المنطقة. 

جاءت الوقفة بعد مفاوضات ومخاطبات بين الصحفيين والنقابة مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم.

وشارك خالد البلشي، نقيب الصحفيين وهشام يونس ومحمد الجارحي، عضوا مجلس النقابة الزملاء في وقفتهم، وأعلنوا عن تضامنهم مع مطالب الزملاء المشروعة، وأكدوا مساندة النقابة الكاملة لمطالبهم ووقوفها إلى جانبهم لحين تحقيقها.

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تعليق نارى من نقيب الصحفيين على إضراب العاملين بمكتب "بى بى سى" بالقاهرة

 

معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة


وأكد الزملاء خلال الوقفة على تقديرهم واعتزازهم بالعمل في الوكالة العريقة، وشددوا على أن تحركهم يأتي حرصًا منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأخبار العالمية، خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة.

ودعا صحفيو رويترز إدارة الوكالة للتفاعل الإيجابي مع مطالبهم، مؤكدين أنهم سيبدأون في اتخاذ الخطوات القانونية لتنظيم إضراب عن العمل لمدة يوم واحد، وذلك يوم الخميس 23 نوفمبر حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

الإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة


وأعلن ممثلو النقابة عن تضامنهم مع مطالب صحفيي رويترز وحقهم في الاحتجاج والإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة.

وأكد نقيب الصحفيين تضامنه مع حق الزملاء مطالبًا إدارة الوكالة بسرعة الاستجابة لمطالب الزملاء المشروعة للحفاظ على مصالح الطرفين، إيمانًا بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة.

الصحفيون وكالة رويترز القاهرة الأوضاع الإقتصادية هياكل الأجور نقيب الصحفيين خالد البلشي

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