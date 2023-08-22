تعليق نارى من نقيب الصحفيين على إضراب العاملين بمكتب "بى بى سى" بالقاهرة

علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تفاصيل أزمة العاملين بمكتب BBC بالقاهرة، قائلًا: "إنهم جميعًا في حالة اضراب عن العمل لمدة 10 أيام، حيث أن مرتبات جميع العاملين بمكتب الـ BBC بالقاهرة أقل بكثير من زملاءهم بالخارج"، معلنًا تضامنه معهم.

وقال خالد البلشي، خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، إن جميع العاملين في مكتب "بي بي سي" في حالة من التماسك، يقابلها حالة من التعنت الإداري بالهيئة تجاه العاملين في مكتب القاهرة، حيث يوجد حالة من التمييز التي تتعامل معها إدارة "بي بي سي" تجاه العاملين بمكتب الهيئة بالقاهرة، وجاء ردهم أنه لن يكون هناك تفاوض طوال فترة الاضراب، معقبًا: "هذا الأمر حدث عكسه في تركيا".

وأوضح البلشي، أن إدارة "بي بي سي" استخدمت مجموعة من الحيل للضغط على الزملاء في محاولة لتفكيك الحالة بين العاملين في مكتب العاملين، أو التعامل مع محررين بنظام "فري لانسر"، معقبًا:"لم أتوقع أن تقوم هيئة البي بي سي بكل هذه الحيل".

وأكد أن جميع العاملين في مكتب "بي بي سي"، يدرسون الخطوات القادمة، لافتًا إلى أن الإدارة خصمت الـ3أيام الماضية، وهذا الأمر مخالف للقانون، كما أن هناك أفكار للزملاء بمكتب "بي بي سي" بالقاهرة لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للحديث عن الوضع بصورة كاملة أمام وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار البلشي إلى أن هناك تجاه لعقد اجتماع لجميع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين داخل مكتب "بي بي سي" بالقاهرة، كنوع من الدعم النقابة للزملاء العاملين بالمكتب، بالإضافة إلى تأسيس صفحة للاضطراب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا البلشي إدارة "بي بي سي" بالتخلي عن التعنت والعودة للقيم وعدم التمييز والمعاملة بالمثل، كما أن العاملين لديهم نية لمد الاضطراب بعد العشر أيام الأولى، مشيرًا إلى أن العاملين بمكتب القاهرة يصرون على مطالبهم كاملة.