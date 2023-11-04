السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى تغذية يكشف أهم التغيرات على جسد المرأة بعد وصولها سن الأربعين

المرأة بعد وصولها
المرأة بعد وصولها سن الأربعين

قال الدكتور هشام الوصيف،  استشاري التغذية العلاجية، إنه بعد سن الأربعين المنحنى يكون في النازل، ونريد أن نجعله بطيء.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن السيدات بعد سن الأربعين هيرمون الاستروجين عند النساء يبدأ يقل وتحدث تغيرات هرمونية في الجسد كله، لأنه مع نزول هيرمون الاستروجين يحدث زيادة في سوائل الجسم ويحدث زيادة في الشهية وزيادة في إفراز الأنسولين.

وتابع، أن المرأة تبدأ تشتكي من مشاكل في جسدها، مثل وجع العظام وتشتكي من تقلب في الحالة المزاجية وتشتكي من تنميل في الأطراف ودائمًا بشرتها مجهدة والشعر كذلك، لأن كل عضو في جسد المرأة يتغير.

وأشار إلى أن سن اليأس يكون للمرأة فقط، لأنه مرتبط بانقطاع الطمث عنها وتغير الهرمونات يكون بداية لها.

فيتامينات يجب أن تهتم بها المرأة

وأكد أنه يجب الاهتمام بالكالسيوم وفيتامين بي، مع شكوى المرأة من العظام مع التعرض للشمس، مشيرًا إلى أن اللحوم بها كالسيوم والألبان والدبن بأنواعها والبروكلي والبيض.

استشاري التغذية سن الاربعين هيرمون الاستروجين تغيرات هرمونية وجع العظام الحالة المزاجية فيتامينات

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