سمير فرج: مصر ما زالت المحرك لكل شىء فى القضية الفلسطينية

تحدث اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وأشاد بالدور المصري في التدخل لوقف النزاع والوساطة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في المنطقة وتحرك الأمور بشكل فعال خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأضاف أن مصر تستحق الفخر والاحترام على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني والمناهضة للعدوان الإسرائيلي.

وتابع سمير فرج أن إسرائيل استخدمت جميع أنواع الأسلحة في قصف غزة على مدار شهر كامل، وأنها كانت تنوي اجتياح القطاع بالكامل، لكنها تراجعت بعد مواجهة المقاومة الفلسطينية والضغوط الدولية، كما أكد أن هناك فارقًا بين التوغل البري والاجتياح الكامل وأن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها في غزة.