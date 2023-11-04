السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير فرج: مصر ما زالت المحرك لكل شىء فى القضية الفلسطينية

سمير فرج
سمير فرج

تحدث اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وأشاد بالدور المصري في التدخل لوقف النزاع والوساطة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في المنطقة وتحرك الأمور بشكل فعال خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأضاف أن مصر تستحق الفخر والاحترام على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني والمناهضة للعدوان الإسرائيلي.

 

وتابع سمير فرج أن إسرائيل استخدمت جميع أنواع الأسلحة في قصف غزة على مدار شهر كامل، وأنها كانت تنوي اجتياح القطاع بالكامل، لكنها تراجعت بعد مواجهة المقاومة الفلسطينية والضغوط الدولية، كما أكد أن هناك فارقًا بين التوغل البري والاجتياح الكامل وأن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها في غزة.

قطاع غزة العدوان الإسرائيلى الإحتلال الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية مصر التوغل البري

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

"الغرقد" أم "الزيتون"..أيهما سيربح البقاء في حرب فلسطين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية