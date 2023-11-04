"الستات ميعرفوش يكدبوا".. كيف يمكن الاستغناء عن السلع باهظة الثمن؟

قالت الدكتورة روضة حمزة، أستاذ إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، إنه لا بد من التخطيط مسبقًا في مصروفات البيت، والعمل على مواجهة الأزمات.

وأشارت أستاذ إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، أنه لا بد من التفكير بشكل مستقبلي، حتى لا أتضرر لأزمة مالية في البيت.

وأضافت، أنه لا بد من إيجاد مصدر للدخل، في حالة زيادة مصروفات المنزل التي تتناسب مع الدخل الشهري، وذلك من خلال الاستغناء عن الكماليات، أو اللجوء للبديل في حالة توفيره لجزء من المال.

أكدت أستاذ إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، أن الغذاء عنصر متغير وأساسي، ومع التفكير السليم، يمكن أن توفر ربة المنزل في مصروف المنزل، والحصول في نفس الوقت على القيمة الغذائية.