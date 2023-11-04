السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلى مكتمل الصفوف قبل مواجهة المصرى غدًا فى الدورى

البنك الأهلي
البنك الأهلي

اختار طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٤ لاعبًا للسفر إلى برج العرب استعدادًا لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدًا الأحد ويستضيفها ستاد برج العرب.


وجاءت القائمة على النحو التالي:


حراسة المرمي 
محمد أبوجبل، أحمد صبحى، حسن شاهين. 


خط الدفاع 
أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، إسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني ،أمير مدحت، عاصم صلاح. 


خط الوسط 
محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، أحمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو، سيرجى أكا. 


خط الهجوم 
كريم بامبو، أسامة فيصل.

 

وكان مجلس إدارة نادي البنك الأهلي قد أعلن التعاقد مع إبراهيم حسن لاعب فريق الاتحاد السكندري بشكل رسمي لمدة 3 مواسم مقبلة.

طارق مصطفى سيرجى اكا كريم بامبو الاهلى لاعبا للسفر إلي برج العرب استعدادا لمواجهة المصري

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