السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تختتم زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بتدشين المرحلة الثانية لمزرعة نخيل الجمعية الشرعية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

اختتمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، وذلك بتدشين المرحلة الثانية لمزرعة نخيل الجمعية الشرعية على طريق العوينات، وذلك بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، وحسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.

زراعة 1500 فدان فعليًا بعدد 70 ألف نخلة

وتقام المزرعة على مساحة 3000 فدان، حيث تم زراعة 1500 فدان فعليًا بعدد 70 ألف نخلة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزيادة عدد النخيل في محافظة الوادي الجديد إلى 5 ملايين نخلة، ويتم تخصيص عائد هذا النخيل إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وكفالة الأيتام.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بزراعة نخلة في أرض المزرعة التي قامت بجولة تفقدية بداخلها، حيث قدم القائمون على الجمعية الشرعية شرحًا وافيًا بتفاصيل المشروع وأهدافه.

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وزيرة التضامن تتفقد معرض الأسر المنتجة بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة

"القباج" تشيد بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجهوده المتواصلة.

وأعربت القباج عن تقديرها لجهود المجتمع المدني في مصر ودوره في أعمال التنمية، مشيدة بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجهوده المتواصلة.

القباج: الجمعية الشرعية لها مجهودات عديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعية الشرعية لها مجهودات عديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، كما أن العاملين بها لهم جهد مقدر، كما أن الجمعية الشرعية لديها القدرة على تعبئة الموارد وأعمالها تكلل بالنجاح، حيث تقدم رعاية متكاملة للأيتام، وهي من أكبر الجمعيات التي لديها حضانات ومراكز الغسيل الكلوي وكذلك التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة مزرعة النخيل التي نحن بصدد تدشين مرحلتها الثانية خير دليل على استمرار نجاح الجمعية.

وزيرة التضامن تدشن مبادرة "مركز آمن غذائيًا" بالفرافرة في الوادي الجديد

نيفين القباج وزيرة التضامن الوادي الجديد مزرعة نخيل الجمعية الشرعية مبادرة رئيس الجمهورية النخيل

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