4 نوفمبر.. احتفالًا بالفلانتين المصري رسائل الحب بين العشاق

احتفالًا بعيد الحب المصري الذي يصادف 4 نوفمبر من كل عام، نقدم لكم رسائل عيد الحب الموجهة للزوج والمخطوبين، حيث تحمل الرسائل كلمات رقيقة ومهذبة تعبر عن المشاعر الرومانسية بأسلوب بسيط. في البداية، كانت رسائل الحب تتم عبر الرسائل والمراسيل كوسيلة وحيدة للتواصل بين المحبين.

برقيات عيد الحب 2023

مع تطور الزمن، انتقلت رسائل الحب إلى منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُمكن إرسال عدد لا متناهي من الكلمات والصور الرومانسية لعيد الحب بضغطة زر واحدة، وفي الساعات الأخيرة يتصدر عنوان "برقيات عيد الحب" منصة البحث جوجل لذا نقدم لكم أرق البرقيات.

أرق رسائل الحب بين المخطوبين والعشاق

أحببت الأيام التي قضيتها معك فهي الأجمل على الإطلاق.

أعدك أن أجعل حياتك دائمًا سعيدة، ونعيش أجمل تفاصيلها معًا حتى نهاية العمر.

أنت الأفضل في حياتي، فقط كن سعيدًا من أجلي.

وقعت في حبك منذ اللحظة الأولى، وأحيي الحياة بسعادة ورغم المصاعب التي تواجهنا.

الفلانتين المصري.. رسائل الحب بين العشاق

أتمنى أن تكون دائمًا سعيدًا كما جعلت حياتي سعيدة ومطمئنة، لا يمكنني وصف مدى حبي لك، فأنت الأفضل دائمًا وأبدًا.

كل عام وأنت بخير في يوم الحب، أحب كل لحظة قضيتها معك، فقد كانت رحلتي الأجمل على الإطلاق، رغم كل الصعب الذي عشانه معًا.

لقد كان من أجمل الأشياء في الحياة أن أجد شخصًا يشبهك، فأنت الأجمل والأقرب إلى قلبي.

سأظلّ أحبّك، ولو طال انتظاري، فإن لم تكن قدري؛ فأنت اختياري.



رسائل الحب بين الأزواج

الحب الحقيقي هو أن تزرع في طريق من تحبهم وردة حمراء، وتزرع في خيالهم حكاية جميلة، وتزرع في قلوبهم نبضات صادقة، ثم لا تنتظر المقابل.

لكِ وحدَكِ ولا لأحدٍ سواكِ، إنّي أعشَقُ زُرْقةَ بحرِ عينيك، ولونَ وردتِكِ الذّهبيَّ، وعذوبةَ نظراتِك، وابتسامةَ شمسِكِ الصّباحِيّةِ.

شوق الذين زاروا دار الأحبّة ثم مُنِعوا عنها، أشدُّ من شوق الذين لم يزوروها بعد. الحب تجربة حيّة لا يعانيها إلّا من يعيشها.

أحبك وفقط، وبين أحبك وفقط؛ حبًّا آخر لا ينتهي أبدًا. أحببتك جدًا لدرجة أنّه عندما تغيب عني يغيب معك كلّ شيء.

أريد أذنًا لا تسمع، وعينًا لا ترى، بدلًا من قلبٍّ لا يحب.