السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

4 نوفمبر.. احتفالًا بالفلانتين المصري رسائل الحب بين العشاق

الفلانتين المصري
الفلانتين المصري

احتفالًا بعيد  الحب المصري الذي يصادف 4 نوفمبر من كل عام، نقدم لكم رسائل عيد الحب الموجهة للزوج والمخطوبين، حيث تحمل الرسائل كلمات رقيقة ومهذبة تعبر عن المشاعر الرومانسية بأسلوب بسيط. في البداية، كانت رسائل الحب تتم عبر الرسائل والمراسيل كوسيلة وحيدة للتواصل بين المحبين.

برقيات عيد الحب 2023                 

مع تطور الزمن، انتقلت رسائل الحب إلى منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُمكن إرسال عدد لا متناهي من الكلمات والصور الرومانسية لعيد الحب بضغطة زر واحدة، وفي الساعات الأخيرة يتصدر عنوان "برقيات عيد الحب" منصة البحث جوجل لذا نقدم لكم أرق البرقيات.

 أرق رسائل الحب بين المخطوبين والعشاق 

  • أحببت الأيام التي قضيتها معك فهي الأجمل على الإطلاق.
  • أعدك أن أجعل حياتك دائمًا سعيدة، ونعيش أجمل تفاصيلها معًا حتى  نهاية العمر.
  • أنت الأفضل في حياتي، فقط كن سعيدًا من أجلي.

وقعت في حبك منذ اللحظة الأولى، وأحيي الحياة بسعادة ورغم المصاعب التي تواجهنا. 

مواطن: رسائل الرئيس السيسى الحاسمة أكدت ثبات الموقف المصرى الداعم لفلسطين (فيديو)

أبرز رسائل عيد الحب 2023.. والهدايا المقترحة للأحباب

كيف تطور عيد الحب في مصر عبر العصور؟

الفلانتين المصري..  رسائل الحب بين العشاق 

  • أتمنى أن تكون دائمًا سعيدًا كما جعلت حياتي سعيدة ومطمئنة، لا يمكنني وصف مدى حبي لك، فأنت الأفضل دائمًا وأبدًا.
  • كل عام وأنت بخير في يوم الحب، أحب كل لحظة قضيتها معك، فقد كانت رحلتي الأجمل على الإطلاق، رغم كل الصعب الذي عشانه معًا.
  • لقد كان من أجمل الأشياء في الحياة أن أجد شخصًا يشبهك، فأنت الأجمل والأقرب إلى قلبي.

سأظلّ أحبّك، ولو طال انتظاري، فإن لم تكن قدري؛ فأنت اختياري.
 

رسائل الحب بين الأزواج 

  • الحب الحقيقي هو أن تزرع في طريق من تحبهم وردة حمراء، وتزرع في خيالهم حكاية جميلة، وتزرع في قلوبهم نبضات صادقة، ثم لا تنتظر المقابل.
  • لكِ وحدَكِ ولا لأحدٍ سواكِ، إنّي أعشَقُ زُرْقةَ بحرِ عينيك، ولونَ وردتِكِ الذّهبيَّ، وعذوبةَ نظراتِك، وابتسامةَ شمسِكِ الصّباحِيّةِ.
  • شوق الذين زاروا دار الأحبّة ثم مُنِعوا عنها، أشدُّ من شوق الذين لم يزوروها بعد. الحب تجربة حيّة لا يعانيها إلّا من يعيشها.
  • أحبك وفقط، وبين أحبك وفقط؛ حبًّا آخر لا ينتهي أبدًا. أحببتك جدًا لدرجة أنّه عندما تغيب عني يغيب معك كلّ شيء.
  • أريد أذنًا لا تسمع، وعينًا لا ترى، بدلًا من قلبٍّ لا يحب.

اقرأ أيضاً

كيف تطور عيد الحب في مصر عبر العصور؟

الحب عيد الحب 2023 برقيات عيد الحب 2023 رسائل الحب الفلانتين المصري

مواد متعلقة

أبرز رسائل عيد الحب 2023.. والهدايا المقترحة للأحباب

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية