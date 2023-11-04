الشوط الأول.. الجونة يتقدم على الداخلية بهدفي بلحاج وشيكودي

انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة والداخلية المقامة بملعب خيري بشارة في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل بتقدم الجونة بهدفين نظيفين سجلهما أحمد بلحاج من ركلة جزاء وجابريل شيكودي في الدقيقتين 21 و23.

في الدقيقة العاشرة سدد أشرف مجدي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمود الزنفلي حارس الداخلية ورد إيهاب سمير بتسديدة مرت فوق العارضة.

في الدقيقة 17 ضاعت فرصة خطيرة من الداخلية عندما أعاد أحمد حسام الكرة قصيرة إلى أحمد مسعود حارس المرمى فخطفها أحمد سيد غريب وراوغ الحارس وعندما سددها باتجاه المرمى تدخل أحمد حسام وأبعدها إلى ركنية.

نجح الجونة في تسجيل هدفين خلال دقيقتين ففي الدقيقة 21 احتسب احكم محمود الدسوقي ركلة جزاء للجونة نتيجة قيام محمود منصور بدفع أشرف مجدي داخل منطقة الجزاء وتصدى المغربي أحمد بلحاج لركلة الجزاء وسدد الكرة أرضية على يسار محمود الزنفلي الذي اتجه يسارا مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 23 انطلق صبري رحيل في الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية سددها جابريل شيكودي برأسه على يسار محمود الزنفلي مسجلا الهدف الثاني.

بعد الهدفين دفع هاني عبد الباقي المدير الفني للداخلية بالنيجيري فانوم أفريد بدلا من الأوغندي الأن كيامبادي..وأصبح اللعب مفتوحا من الجانبين وفي الدقيقة 41 مرر فانوم ألفريد كرة عرضية سددها أحمد سيد غريب برأسه وعندما حاول جابريل شيكودي إبعادها ذهبت باتجاه المرمى وأنقذها أحمد مسعود.

احتسب الحكم محمود الدسوقي ثلاث دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الجونة بهدفين نظيفين.