مرموش يواصل انفجاره في البوندسليجا ويسجل هدفين أمام يونيون برلين (فيديو)

واصل محترفنا المصري عمر مرموش تألقه في الدوري الألماني، مع ناديه آينتراخت فرانكفورت وسجل هدف تقدم فريقه أمام يونيون برلين المقام حاليًا.

مرموش سجل هدف تقدم فريقه في الدقيقة الثانية، ليسجل للمباراة الثالثة على التوالي ويرفع رصيده من الأهداف في البوندزليجا إلى خمسة أهداف.

ثم سجل هدف فريقه الثاني بالدقيقة الـ 14.

مرموش يقود فرانكفورت أمام يونيون برلين

أعلن دينو توبمبولر، المدير الفني لاينتراخت فرانفكورت، تشكيل فريقه الذي سيواجه مضيفه يونيون برلين، في الرابعة والنصف عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (آلته فورشتراي)، في إطار الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الألماني.

وسيقود المصري عمر مرموش، هجوم آينتراخت فرانكفورت، إلى جانب كل من الجزائري فراس شايبي، وأنسجار كناوف.

ويحتل فرانكفورت، المركز السابع في جدول ترتيب «بوندسليجا» برصيد 14 نقطة، بينما يحتل يونيون برلين، المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

وشارك عمر مرموش – البالغ من العمر 24 عامًا – في 9 مباريات خلال الموسم الحالي للدوري الألماني،سجل خلالها أربعة أهداف.

وجاء تشكيل إينتراخت فرانكفورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: ويليام باشو تينوريو، روبن كوخ، توتا

خط الوسط: فيليب ماكس، إلياس السخيري، هوجو لارسون، إريك دينا إيبمبي

خط الهجوم: فراس شايبي، عمر مرموش، أنسجار كناوف