بتر وتهتك وكسور فى الجمجمة.. وزير الصحة يصف حجم الإصابات القادمة من غزة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، الشكر للكوادر الطبية، وللأطباء الموجودين في شمال سيناء، أو من تم انتدابهم، لعلاج المصابين والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي والوافدين من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال عبدالغفار، خلال لقاء خاص لقناة إكسترا نيوز: "هذا النوع من العمليات العسكرية تنتج عنه حروق تصل إلى 70%، معظم الإصابات أطفال ونساء وشباب، ويصل حجم الإصابات إلى بتر في القدمين، أو في الذراع، أو شظايا دمرت جزءا كبيرا من الرئة، أو تهتك في الكبد، كسر في قاع الجمجمة، حجم الإصابات لا إنسانية".

وأكد أن هذا النوع من الجراحات يحتاج تجهيزات وإمكانات عالية، وكوادر بشرية مؤهلة، مردفًا: "أبسطها التخدير، كيف تخدر المريض لعملية طويلة، فأقل عملية تصل إلى 7 و8 ساعات، بسبب إجراء ترقيع للبشرة".

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