السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بقتل شقيقه الأكبر يجرى معاينة تصويرية فى دار السلام

نيابة
نيابة

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، التحقيق في قتل مراهق شقيقه الأكبر بمنطقة دارالسلام.

ومثَّل المتهم الجريمة بحضور فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة، وتم تصوير المعاينة بالصوت والصورة، حيث وجه المتهم لشقيقه طعنات نافذة بالصدر.

وقررت النيابة نقل جثة المجني عليه لمشرحة زينهم، وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب وتوقيت الوفاة، كما باشرت التحقيق مع المتهم. 

وكشفت التحقيقات عن أن بلاغًا ورد لغرفة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة دار السلام، وبالفحص تبين وجود جثة شاب عمره 23 سنة مصاب بطعنات سكين في الصدر.

وأشارت إلى أن المتهم شقيق المجني عليه الأصغر وعمره 15 عامًا، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

مراهق نيابة حوادث حلوان الكلية منطقة دارالسلام المعاينة طعنات نافذة بالصدر

مواد متعلقة

مناظرة جثة عامل في دار السلام: تهتكات بالصدر والرئتين

تراشقوا بالألفاظ.. النيابة تأمر بضبط المتهم بتمزيق جسد عامل في دار السلام

اعترافات ديلر حشيش فى دار السلام

الأكثر قراءة

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال كل مصابى غزة وحجم الإصابات غير إنسانى

استمرار الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

طارق فهمى يكشف لـ"الدستور" ماذا حققت إسرائيل من أهدافها فى الهجوم البرى؟

أول تعليق من وزير الصحة على استهداف سيارات الإسعاف القادمة من غزة لـ رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية