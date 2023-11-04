حبس المتهمين بسرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء فى التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، حبس سائق وعاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أنه تم ضبط سائق وعاملين بمنطقة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام".

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة.