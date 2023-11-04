السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغما عن إرادته.. مسلحون يخرجون الرئيس الغيني السابق داديس كامارا من السجن

داديس كمارا
داديس كمارا

أخرجت مجموعة مدججة بالسلاح الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن خلال عملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار في وسط كوناكري، على ما أفاد محامون ومصدر قضائي في البلد الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال المحامي جوكامي هابا  "تبلغت بحصول عملية فرار في سجن كوناكري المدني شملت موكلي موسى داديس كمارا". 

وتحدث هابا في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، عن احتمال أن يكون موكله "اقتيد رغما عن إرادته".

وسمع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في وسط العاصمة الغينية كوناكري، فيما قطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إليه صباح السبت، على ما أفاد شهود للوكالة الفرنسية.

إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية

وقال أحد سكان المنطقة طالبا عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إنه "ثمة إطلاق نار من أسلحة آلية وحربية" في حي كالوم الذي يشكل وسط العاصمة السياسي والإداري.

ويقع حي كالوم على شبه جزيرة وفيه مقر الرئاسة والحكومة وإدارات رسمية والمقر العام للجيش فضلا عن السجن المركزي. 

وحدد بعض الشهود إطلاق النار قرب السجن، فضلا عن جسر الثامن من نوفمبر وهو محور طرقات رئيسي لدخول وسط العاصمة والخروج منه.

وقال مسؤول في المطار البعيد عن وسط العاصمة: "إن الرحلات الجوية لم تقلع صباح السبت إذ لم تتمكن طواقم الطيران من الوصول إلى المطار من كالوم حيث يمضون ليلتهم عادة".

وشكل انقلاب الخامس من سبتمبر 2021 واحدا من سلسلة انقلابات أومحاولات انقلاب سجلت في غرب إفريقيا منذ استيلاء العسكريين على الحكم في مالي في أغسطس 2020.

وتشهد غينيا التي عرفت اضطرابات كثيرة في تاريخها منذ استقلالها عن فرنسا، محاكمة داديس كامارا المحتجز في وسط العاصمة منذ بدء الجلسات في سبتمبر 2022؛ حيث يواجه ونحو عشرة مسؤولين عسكريين وحكوميين سابقين اتهامات عدة بالقتل والتعذيب والاغتصاب والاختطاف ارتكبتها القوى الأمنية في 28 سبتمبر 2009 في ملعب 28 سبتمبر في ضاحية كوناكري حيث اجتمع عشرات الآلاف من أنصار المعارضة وفي محيطه.

مجموعة مدججة بالسلاح الرئيس الغيني السابق داديس كمارا تبادلا كثيفا لإطلاق النار كوناكري السجن

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