الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر في غينيا يبحث تعزيز التعاون مع وزير الأمن والحماية المدنية

سفير مصر في غينيا
سفير مصر في غينيا يبحث تعزيز التعاون مع وزير الأمن والحماية

التقى السفير تامر كمال المليجي، سفير مصر في كوناكري، ببشير ديالو وزير الأمن والحماية المدنية في جمهورية غينيا، حيث تباحثا حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وغينيا في المجال الأمني.

وأشاد وزير الأمن والحماية المدنية الغيني، خلال اللقاء، بالدعم الذي تقدمه مصر لبلاده على مدار عقود طويلة في مختلف المجالات ومنها مجال الأمن، لاسيما عبر العديد من الدورات التدريبية التي تمولها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي أسهمت في تأهيل العديد من الكوادر الأمنية الغينية، معربا عن تطلعه لتوطيد التعاون والاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال الهام والحيوي.

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سفير مصر في غينيا يبحث تعزيز التعاون مع وزير الأمن والحماية 

من جانبه، هنأ السفير المليجي، الوزير الغيني، على توليه مهام منصبه، مؤكدا أن مصر لا تألو جهدا في دعم أشقائها في أفريقيا وخاصة في غينيا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين، وإيمانا منها بضرورة العمل على تحقيق السلم والأمن وأهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدول والشعوب الأفريقية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.
 

مصر سفير مصر غينيا مجال الأمن التعاون الثنائي وزير الأمن

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