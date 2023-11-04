السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

انتظام حركة السيارات بمواقف كفر شكر بالقليوبية.. والأهالي: نشكر الرئيس

إنتظام حركة السيارات
إنتظام حركة السيارات داخل مواقف السيارات بكفر شكر

تفقد الدكتور بكر عبدالمنعم ، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، مواقف سيارات السرفيس بالمركز والمدينة لمتابعة انتظام سير العمل داخل موقف السيارات والتأكد من مدى التزام السائقين بالتعليمات والقوانين وعدم زيادة تعريفة الركوب المقررة وتواجد السيارات داخل الموقف لتحميل الركاب وعدم تعطل مصالح المواطنين والمسافرين، تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة المرور والتواجد داخل مواقف السيارات لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس بجميع الخطوط والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها للتخفيف فى المواطنين وخاصة مع عدم زيادة أسعار السولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين من أجل راحة وخدمة المواطنين.

مواقف سيارات كفر شكر تعمل بشكل منتظم 

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر شكر في تصريحات صحفية، أن نظام العمل داخل مواقف السيارات يسير بشكل منتظم ولا يوجد أى مشكلات فى حركة نقل الركاب بكافة الخطوط الداخلية والخارجية بالمركز والمدينة، مؤكدا أنه لن يسمح باستغلال أى مواطن فى رفع تعريفة الركوب وخصوصا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمواطنين محدودى الدخل ورفضت زيادة سعر السولار رغم ارتفاعه عالميا، وهذا أمر يحسب للقيادة السياسية فى تخفيف المعاناة من على كاهل المواطنين.

وأعرب المواطنين عن سعادتهم بقرار القيادة السياسية بعدم ارتفاع سعر السولار لعدم التأثير على زيادة تعريفة الركوب بكافة الخطوط الداخلية والخارجية، مشيدين بدور الأجهزة التنفيذية فى تفعيل دور الرقابة والمتابعة على كافة مواقف السيارات للتأكيد على انتظام العمل داخل المواقف ورصد أى مخالفة ومنع إستغلال المواطنين فى زيادة تعريفة الركوب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تسول له بمخالفة القانون والتعليمات الداعمة لراحة وخدمة المواطنين.

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