التحقيق مع نصاب المستلزمات الطبية في غسل 3 ملايين جنيه بالقاهرة

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، اليوم السبت، التحقيق مع المتهم بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية "على خلاف الحقيقة".

وتبين محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ3 مليون جنيه.