المنيا تستقبل وفدًا سياحيًا من إيطاليا وتايوان لزيارة المناطق الأثرية

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة تحظى هذا الموسم بإقبال ملحوظ من السائحين بمختلف الجنسيات، لما شهدته من اكتشافات أثرية متلاحقة، وما تتمتع به المنيا من مقومات سياحية متفردة، جعلتها تأتي في المرتبة الثالثة بعد محافظتي الجيزة والأقصر، حيث تزهو المنيا بآثارها الممتدة على مر العصور التاريخية المختلفة.

وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية (بنى حسن- تونا الجبل- تل العمارنة) وفودًا سياحية متعددة الجنسيات من دولتى (إيطاليا- تايوان)، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.



جدير بالذكر أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والسياحية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترًا، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بُعد 15 كيلومترًا شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بُعد 67 كيلومترًا جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بُعد 16 كيلومترًا من مركز بني مزار، وتضم آثارًا فرعونية وقبطية وإسلامية.



وكانت المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا قد سبق وواصلت استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث كانت قد استقبلت المناطق الأثرية (بنى حسن- تونا الجبل- تل العمارنة) منذ أيام وفودًا سياحية متعددة الجنسيات من 4 دول (أمريكاـ بلجيكاـ إنجلترا- ألمانيا)، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية بالمنيا