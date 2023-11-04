السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنايات بنها تنظر محاكمة عامل خردة بتهمة قتل صديقه بالقليوبية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل وعلي القلشي محاكمة عامل خردة لاتهامه بقتل صديقه بعد أن استدرجه لمنطقة نائية وسرقته تحت تهديد السلاح، وطعنه بمناطق متفرقة بالجسم، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر. 

أمر الإحالة 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم "أحمد م ا"، 23 سنة، عامل خردة، قتل عمدًا المجني عليه خليل أحمد خليل أحمد، مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه. 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض واستدرج المجني عليه إلى إحدى المناطق النائية، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض حوزته، محدثًا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تقدمتها، إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان سرق المتهم، المجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر بوجهه سلاحًا أبيض "تالي الوصف"، مهددًا به إياه لبث الرعب في نفسه لسرقة الأموال المملوكة له، وارتكب جناية القتل على إثر مقاومة المجني عليه له، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الأموال والمنقولات المملوكة للمجني عليه، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكينًا" بغير مسوغ قانوني.

جنايات بنها محاكمة عامل عامل خردة جريمة قتل شبين القناطر امن القليوبية

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