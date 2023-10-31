الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة تجارة المخدرات في القليوبية

السجن 6 سنوات عقوبة
السجن 6 سنوات عقوبة عاطل بتهمة تجارة المخدرات فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل وحداد، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2064 لسنة 2023، والمقيدة برقم 325 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود خ م"، 31 سنة، عاطل، و"ناصر م ا"، 29 سنة، حداد، مقيمان دائرة مركز شرطة بنها حازا وأحرزا جوهر مخدر الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

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