السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حرض على قتل زوجته لسرقة 15 مليون جنيه من ميراثها فى الجيزة

متهم
متهم

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع المتهم بالتحريض على قتل زوجته ليرثها وغسل أموالها في شراء الواحدات السكنية بمحافظة الجيزة، وقررت النيابة حجزه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهم متورط في غسل أموال حصيله استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالاتفاق مع آخر "توفي".

جاء ذلك نظير حصوله على مبلغ مالي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ15مليون جنيه. 

جهات التحقيق المختصة غسل أموال النيابة الواحدات السكنية

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