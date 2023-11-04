الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلى إلى 39

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن عدد القتلى الفرنسيين الذين قتلوا نتيجة عملية طوفان الأقصى ارتفع إلى 39، فيما لا يزال تسعة مواطنين فرنسيين آخرين في عداد المفقودين.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص، ديفيد ساترفيلد، يوم السبت، إن ما بين 800 ألف إلى مليون شخص انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة، بينما بقي ما بين 350 ألفًا و400 ألف في شمال القطاع، وذلك في حديثه مع الصحفيين في العاصمة الأردنية عمان.

وأشار إلى أن: "الأونروا تمكنت من الوصول إلى الوقود الموجود في مستودعات غزة من أجل شاحنات المساعدات وتحلية المياه والمستشفيات في جنوب غزة".

نقيب ميقاتى يلتقى بلينكن فى الأردن

وقد ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في عمان يوم السبت، وشدد على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

كما أكد ميقاتي التزام لبنان بالشرعية الدولية، وتنفيذ القرار الدولي 1701، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

بدوره، أكد بلينكن جهوده لوقف العمليات العسكرية لأسباب إنسانية ومعالجة قضية الأسرى.

بينما أفادت "رويترز" بأن طائرة إسرائيلية دون طيار أطلقت صاروخًا على منزل زعيم حماس إسماعيل هنية في غزة، وفقًا لتقرير بثته إذاعة الأقصى التابعة لحماس، ولم يتضح ما إذا كان أي من أفراد أسرته في المنزل عندما تعرض للقصف، كما أن هنية، الرئيس السياسي لحركة حماس، خارج قطاع غزة منذ عام 2019، ويقيم بين تركيا وقطر.

وأبلغ الفلسطينيون في غزة عن غارات جوية إسرائيلية خلال الليل حتى يوم السبت في جميع أنحاء المنطقة المحاصرة، بما في ذلك الجزء الجنوبي، حيث طلبت إسرائيل من المدنيين البحث عن ملجأ مع تكثيف عملياتها البرية في شمال غزة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.