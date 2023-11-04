السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: معبر رفح شاهد على الدعم المصرى للقضية الفلسطينية

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

ثمن النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إشادة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسهيل نقل الجرحى من غزة إلى المستشفيات المصرية، وتسهيل خروج الأجانب حاملي الجنسيات المزدوجة من خلال معبر رفح.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن شهادة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بدور الدولة المصرية في تقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح الأبرياء، ودعم القضية الفلسطينية، تأكيد على دور مصر المحوري الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الإنسان بمختلف جنسياتهم.

مصر منذ اندلاع الحرب الغاشمة على غزة تقف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تبرهن في كل موقف مصيري يخص القضية الفلسطينية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني دون تردد، وتذليل كل العقبات لمساندة ودعم أهالى غزة في حرب الإبادة الجماعية التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي فى انتهاك قوى وصارخ للقانون الدولى.

وأشار النائب عمرو عكاشة إلى أن مصر والقيادة السياسية منذ اندلاع الحرب الغاشمة على غزة تقف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، سواء بالاتصالات المباشرة مع رؤساء دول العالم وعقد قمة القاهرة للسلام لوقف التصعيد وإيقاف الحرب للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، وحل الدولتين، علاوة على تقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

ولفت النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إلى أن معبر رفح شاهد على الدعم المصري بالقول والفعل لصالح القضية الفلسطينية وعدم التردد في تخفيف المعاناة عن الأشقاء داخل غزة.

يشار إلى أنه أعرب السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى لتسهيل نقل الجرحى من غزة إلى المستشفيات المصرية، وكذلك تسهيل خروج الأجانب حاملي الجنسيات المزدوجة من خلال معبر رفح، مشيرًا إلى مشاركته أمس فى استقبال طائرة حملت 54 طنًا من المساعدات الطبية التي تم تسليمها إلى الهلال الأحمر لمساعدة المصابين.

وأكد السفير، خلال المؤتمر الصحفي، على احترام موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم السماح بتهجير الفلسطينين إلى سيناء، وهو أمر لا نقاش فيه، مشيرًا إلى إجراء مناقشات مستمرة بين مصر وإسرائيل يدعمها الاتحاد الأوروبي من أجل إدخال المزيد من المساعدات.

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