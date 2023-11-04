السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيدة الأولى لجمهورية صربيا: نحن معجبون كثيرًا بالأزياء المصرية

تمارا فوتشيتش
تمارا فوتشيتش

قالت تمارا فوتشيتش، السيدة الأولى لجمهورية صربيا، إنها أجرت محادثة مع السيدة الأولى السيدة انتصار السيسي العام الماضي، خلال زيارتها إلى مصر، حول تعزيز التراث الثقافي لمصر خلال بعض المفاهيم الحديثة، وكان لديهم عرض أزياء في بلغراد للترويج للتراث الثقافي المصري، من خلال مهرجان أطلقوا عليه الأعراق، وقد حظي عرض الأزياء باهتمام كبير وشهد توافدًا كبيرًا بشكل جيد للغاية، وكان الجمهور غارقًا في المشاعر بكل ما رأوه من أزياء مصرية.

وبالحديث عن تمكين الشباب، قالت خلال حوارها مع الإعلامية جومانا ماهر، الذي أذيع ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أعتقد أن دورنا هو الأهم، دور الكبار الذي يحتاج إلى دعمهم ولتشجيعهم وتحفيزهم، نحتاج إلى إيجاد طريقة لتحفيزهم، وهو أمر ليس سهلًا، خاصة عند الحديث عند مرحلة المراهقة، فهي الفترة الأكثر تحديًا في حياة أي شخص، لذا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد الإضافى لمساعدتهم، وتجاوز تلك الفترة".

وختمت لقاءها قائلة: "كان من دواعي سروري زيارة مصر، وأدعو الجميع لزيارة صربيا، فهي جميلة مثل مصر".

صربيا انتصار انتصار السيسي مصر التراث الثقافي مهرجان الأزياء

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