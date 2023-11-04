السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيدة الأولى لجمهورية صربيا تدعو مواطني بلدها لزيارة مصر: بلد ساحر وملهم

السيدة تمارا فوتيتش
السيدة تمارا فوتيتش

أجرى برنامج "صباح الخير يا مصر" حوارًا مع السيدة تمارا فوتشيتش، السيدة الأولى لجمهورية صربيا، أثناء زيارتها مصر، لحضور مؤتمر المستثمرات العرب على أرض شرم الشيخ.

وقالت السيدة الأولى لجمهورية صربيا، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلامية جومانا ماهر: "يسعدني وجودي هنا، وقد أمضيت بعض الوقت لمشاهدة المعالم السياحية، وحضرت إلى هنا للمشاركة في مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب".

ولفتت إلى أن هذه ليست زيارتها الأولى لمصر، وأنها سبق أن زارت الأقصر في العام الماضي، مردفة: "وهذه المرة أنا في شرم الشيخ أرض السلام، وهذا هو سبب مجيئي إلى هنا، لإرسال رسالة السلام، رسالة حول أهمية التعاون والتواصل ورسالة التفاهم والدعم المتبادل، هذه هي أساس علاقاتنا الدبلوماسية بين مصر وصربيا التي نحتفل  هذا العام بالذكرى الـ115 منذ أنشأنا علاقاتنا الدبلوماسية، وتطورت الشراكة الاستراتيجية، وهو أمر مهم للغاية".

السيدة الأولى لجمهورية صربيا: مصر بأكملها ملهمة للغاية

وختمت: "شرم الشيخ مدينة ملهمة، مصر بأكملها ملهمة للغاية، وأود أن أقول ساحرة ورومانسية، ويسعدني أدعو مواطنينا لزيارة مصر، كما أود أن أدعو جميع المصريين للقدوم إلى بلدي الجميل جمهورية صربيا، فهي دولة حديثة وحيوية تعتز بالتقاليد والتاريخ والصداقات الحقيقية".

تمارا فوتيتش صربيا السيدة الأولى لجمهورية صربيا مؤتمر المستثمرات العرب شرم الشيخ

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