حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة أكتوبر

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، بحبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على ثمن الهاتف المحمول في منطقة أكتوبر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب التحريات حول الواقعة.

وتبيَّن أن خلاف شب بين بائع هواتف محمول وزبون على ثمن هاتف محمول، وتطور الخلاف إلى مشاجرة طلق خلالها الأعيرة النارية.

ونشبت مشاجرة بالأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة شخصين بسبب خلافات على ثمن هاتف محمول في أكتوبر، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

وتبيَّن حدوث مشادة كلامية بين طرف أول 3 أشخاص طرف ثان عاطلَين، لهما معلومات جنائية لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثاني فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم فرد محلى، عدد من الطلقات، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.