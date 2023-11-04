طيران الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية فى مخيم الشاطئ بغزة

شن الاحتلال الإسرائيلي قصفًا، صباح اليوم السبت، استهدف منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة، وهناك أيضًا غارات إسرائيلية كثيفة على عدد من المناطق في بيت لاهيا.

وبحسب وكالة أنباء "معا"، استهدف طيران الاحتلال محيط مسجد الصفا والمروة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، لافتة إلى استشهاد 7 مواطنين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في النصيرات ورفح بالقطاع.

واستهدف القصف الإسرائيلي منزل إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ بغزة.

كما وقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وجيش الاحتلال في محاور مختلفة في شمال قطاع غزة، وإطلاق نار تجاه آلية لجيش الاحتلال على حاجز زيف قرب يطا جنوب الخليل.

وفي وقت سابق، استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ29 على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا لعائلة النجار في موقف للمركبات وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات بجروح.

غارة إسرائيلية تستهدف بوابة مستشفى النصر

وأضاف أن غارة إسرائيلية استهدفت بوابة مستشفى النصر في شارع النصر شمال مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين من النازحين، وإصابة العديد.

كما قصفت طائرات الاحتلال مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بمدينة غزة، ما تسبب بحريق كبير في المكان، وخروج المولد عن الخدمة، بجانب استهداف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي الرمال وسط غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال خزانًا للمياه يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما تعرض 14 مركبًا للصيد للحرق، بسبب القصف المكثف على طول ساحل بحر رفح.

قصف مداخل المستشفيات

جدير بالذكر أن قصف مداخل المستشفيات لم يكن الأول، إذ قصفت طائرات الاحتلال المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع استهداف قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وأخرى عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد.