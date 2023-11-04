السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تواصل مشاركتها بمبادرة "أنت الحياة" بالغربية

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في إقامة الفعاليات الثقافية والفنية داخل قرية الهياتم، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك ضمن مبادرة "أنت الحياة"، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

بدأت الفعاليات التي أقيمت داخل مدرسة الشهيد الشحات أبو عيشة بعقد عدد من الورش الفنية للمدربة أمل جاد لتدريب فتيات وسيدات القرية على كيفية تصنيع الإكسسوار والحلي، فيما قامت أخصائية الفنون التشكيلية بثقافة الغربية  عبير حسن، برسم العديد من الأشكال على وجوه أطفال القرية.

من جانبه استعرض الشاعر أحمد زايد، رئيس نادي أدب كفر الزيات السابق، خلال محاضرة توعوية لسيدات القرية الدور البارز والهام للمرأة المصرية، وبخاصة المرأة الريفية في عمليات التنمية والبناء، مؤكدًا أن الدولة قد أصدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تضمن للمرأة الريفية الحصول على كافة حقوقها، من التعليم، وفرص العمل، واختيار شريك حياتها، والمشاركة في الفعاليات السياسية المختلفة.

 وتابع قائلًا: "إن النهوض بالمرأة الريفية يعد شرطًا مهمًا وحيويًا في عملية التقدم والتنمية، الأمر الذي  ينعكس على التربية السليمة للأجيال القادمة".

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واختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لفرقة كفر الزيات للموسيقى العربية، التي قدمت بقيادة المايسترو الفنان محمود كحلة باقة منوعة من الأغاني الوطنية والحماسية، من بينها: أوبريت "وطني الأكبر"، "سلاحي سلاحي"، ونشيد "بلادي.. بلادي"، و"مصر اليوم في عيد"، " حلوة بلادي"، و"بشرة خير".

يذكر أن فعاليات قصور الثقافة  داخل قرية الهياتم بالمحلة، تنفذ من خلال فرع ثقافة الغربية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة العامة للشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

قصور الثقافة عمرو البسيوني مبادرة انت الحياة مؤسسة حياة الكريمة الشاعر أحمد زايد

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