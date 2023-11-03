بفرمان من "كولر".. الشناوى ومعلول خارج قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي محمد الشناوي قائد الفريق وعلي معلول، الظهير الأيسر من مواجهة المقاولون العرب.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في المباراة التي ستقام في السابعة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

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سبب قرار كولر باستبعاد الشناوي ومعلول

وجاء قرار المدرب السويسري باستبعاد محمد الشناوي وعلي معلول، من أجل منحهما قسطا من الراحة بعد معاناتهما من الإجهاد نتيجة تلاحم المباريات.

وكان علي معلول اكتفى بإجراء مران استشفائي داخل الجيم، بينما شارك الشناوي في مران الفريق مساء اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

الأهلي يختتم استعداداته قبل مواجهة المقاولون العرب في دوري نايل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

مارسيل كولر، المدير الفني، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة في لقاء المقاولون العرب.

واجتمع مارسيل كولر والجهاز الفني باللاعبين، قبل أن يخوض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف على هامش المران الجماعي.

ومنح كولر بعض اللاعبين جانبًا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في الجيم، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم.

وواصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، تدريباته التأهيلية تحت إشراف محمود حمدي، إخصائي التأهيل بالفريق، في إطار البرنامج المحدد له للتعافي من الإصابة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية وتدريبات محددة لعناصر الدفاع والهجوم بالفريق.