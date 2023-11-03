الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى اليوم الـ28 للعدوان.. ضياء رشوان: جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الإعلامي ضياء رشوان، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال تقديم برنامج "من مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه في اليوم الـ28 للعدوان على غزة، جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر.

وأضاف أن طائرات جيش الاحتلال هاجمت اليوم إحدى بوابات مجمع الشفاء الطبي، وهو المجمع الأكبر في قطاع غزة، ويوجد به عدد هائل من المرضى، وعدد هائل من النازحين الفاقدين منازلهم، والتقديرات تتحدث عن 60 ألف شخص متواجدين بالداخل. 

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال قصفت عربات الإسعاف المتواجدة على مدخل مجمع الشفاء، وعدد الشهداء لا يقل عن 14 حتى الآن، والجرحى لا يقل عن 50، والحصر ما زال جاريًا في هذا الملف. 

من مصر غزة الاراضي الفلسطينية المحتلة ضياء رشوان

مواد متعلقة

مفوض حقوق الإنسان بفلسطين يعلن أرقاما صادمة عن عدد اللاجئين

خبير استراتيجى: نحن أمام فرصة تاريخية لتوحيد جميع أطراف المقاومة الفلسطينية

متحدث البترول: تثبيت سعر السولار لحماية محدودى الدخل

وزير الصحة الفلسطينية: الوضع فى غزة كارثى بعد قصف محيط عدد من المستشفيات

مستشار الرئيس الفلسطينى: نحن أمام مذبحة إسرائيلية لمحو فلسطين

الدبابات الإسرائيلية تستهدف منصات إطلاق صواريخ وموقعًا لحزب الله

أول تعليق من البيت الأبيض على خطاب حسن نصرالله

محمد خطاب: ارتفاع صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية إلى 5.5 مليار دولار

الأكثر قراءة

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

"الأنسولين الفموي".. أحدث طرق علاج مرضى السكري بدلًا من الحقن

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. العدوان على غزة.. مفاوضات لإقرار هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة يوميًا

سعد الزنط: مصر تمثل قوة رادعة في المنطقة وتدافع عن الأمة العربية ضد أي تهديد

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى يتوجه للأردن للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العربى ولقاء بلينكن

الخيارات «صعبة».. كيف تتحرك إسرائيل فى الاجتياح البرى لغزة؟

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»