فى اليوم الـ28 للعدوان.. ضياء رشوان: جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر

علق الإعلامي ضياء رشوان، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال تقديم برنامج "من مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه في اليوم الـ28 للعدوان على غزة، جيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر.

وأضاف أن طائرات جيش الاحتلال هاجمت اليوم إحدى بوابات مجمع الشفاء الطبي، وهو المجمع الأكبر في قطاع غزة، ويوجد به عدد هائل من المرضى، وعدد هائل من النازحين الفاقدين منازلهم، والتقديرات تتحدث عن 60 ألف شخص متواجدين بالداخل.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال قصفت عربات الإسعاف المتواجدة على مدخل مجمع الشفاء، وعدد الشهداء لا يقل عن 14 حتى الآن، والجرحى لا يقل عن 50، والحصر ما زال جاريًا في هذا الملف.