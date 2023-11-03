متحدث الخارجية: إذاعة حوار السفير سامح شكرى مع "سى إن إن" غدًا

قال السفير أحمد أبو زيد، متحدث وزارة الخارجية، إن ما تم تداوله بشأن تقارير إسرائيلية عن تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ترفضه مصر بشكل قاطع، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية سامح شكري في حديثه مع "سي إن إن" الأمريكية، وسيتم إذاعة الحوار بشكل كامل، صباح الغد.

وأضاف أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر برنامجه "كل يوم"، والمُذاع عبر قناة "أون"، أن وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية الأولى التي يجب التركيز عليها في أزمة غزة حاليًا، كما أنه لم يعد مقبولًا التذرع بالدفاع عن النفس لتبرير القتل والعدوان الإسرائيلي.