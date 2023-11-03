برلمانية: قصف الاحتلال لمستشفى الشفاء بغزة عمل إجرامى يتنافى مع القوانين الدولية

استنكرت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الممارسات الوحشية والغاشمة التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وقصف مستشفى الشفاء وإصابة واستشهاد وإصابة مئات الجرحى من الأبرياء.

المجتمع الدولي

وتساءلت التمامى: أين موقف المجتمع الدولي الذي يرى ويشاهد الأحداث الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال يوميا ضد الأبرياء،؟ قائلة: "المجتمع الدولي يتجاهل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية وهو ما يؤكد أن هناك ازدواجية في التعامل، وخرق واضح لكل مبادئ حقوق الإنسان أمام أعين جميع الدول.

أعمال إجرامية

وقالت إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في أعماله الإجرامية والتي تتعارض مع الإنسانية ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بالكامل، مما يتطلب سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الغاشمة ويتطلب دعم ومساندة من كل الأطراف لوقف هذه الهجمات الغاشمة من قبل جيش الاحتلال ضد الشعب الأعزل.

وأشادت عضو مجلس النواب بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية، والتحركات المصرية على كافة المستويات لدعم الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية.