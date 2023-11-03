الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: قصف الاحتلال لمستشفى الشفاء بغزة عمل إجرامى يتنافى مع القوانين الدولية

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى

استنكرت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الممارسات الوحشية والغاشمة التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وقصف مستشفى الشفاء وإصابة واستشهاد وإصابة مئات الجرحى من الأبرياء.

المجتمع الدولي

وتساءلت التمامى: أين موقف المجتمع الدولي الذي يرى ويشاهد الأحداث الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال يوميا ضد الأبرياء،؟ قائلة: "المجتمع الدولي يتجاهل ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية وهو ما يؤكد أن هناك ازدواجية في التعامل، وخرق واضح لكل مبادئ حقوق الإنسان أمام أعين جميع الدول.

أعمال إجرامية 

وقالت إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في أعماله الإجرامية والتي تتعارض مع الإنسانية ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بالكامل، مما يتطلب سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الغاشمة ويتطلب دعم ومساندة من كل الأطراف لوقف هذه الهجمات الغاشمة من قبل جيش الاحتلال ضد الشعب الأعزل.

وأشادت عضو مجلس النواب بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية، والتحركات المصرية على كافة المستويات لدعم الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية.

النائبة ولاء التمامي الممارسات الوحشية الشعب الفلسطيني وقصف مستشفى الشفاء المجتمع الدولي جيش الاحتلال

الأكثر قراءة

دانا أبو شمسية: ثلاثة انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

"الأنسولين الفموي".. أحدث طرق علاج مرضى السكري بدلًا من الحقن

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

عاجل.. العدوان على غزة.. مفاوضات لإقرار هدنة إنسانية لمدة 12 ساعة يوميًا

سعد الزنط: مصر تمثل قوة رادعة في المنطقة وتدافع عن الأمة العربية ضد أي تهديد

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

سارة شريف

معركة نتنياهو الخاصة

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى يتوجه للأردن للمشاركة فى الاجتماع الوزارى العربى ولقاء بلينكن

الخيارات «صعبة».. كيف تتحرك إسرائيل فى الاجتياح البرى لغزة؟

أحفاد «بلفور».. الغرب يُجدد الوعد لـ«إسرائيل»