دورى نايل.. كامونى يضيف ثانى أهداف زد فى شباك الزمالك

أضاف الأنجولي ديلسون كاموني الهدف الثاني لصالح فريق إف سي زد في شباك الزمالك، خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين ضمن الجولة السادسة من دوري نايل.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 81، بعد تمريرات متبادلة بين رأفت خليل ومصطفى زيكو قبل أن تصل الكرة إلى كاموني الذي سدد الكرة في المرمى.

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أحداث الشوط الأول

جاء الهدف في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق إبراهيم نداي من الطرف الأيسر ليسدد التونسي الكرة داخل الشباك.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة من الطرف الأيمن عن طريق زيزو، لكن شتتها الدفاع بنجاح.

الزمالك كاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 12 بعد كرة عرضية أرضية من زيزو سقطت من يد علي لطفي قبل أن تصل إلى نداي بعد ارتباك دفاعي ليسدد كرة بعيدة عن المرمى.

الظهور الأول لفريق زد هجوميا كان في الدقيقة 16 بعد تمريرة رائعة من زيكو إلى شادي حسين الذي انفرد بالمرمى لكنه لم يُحسن التصرف بالكرة بعد خروج موفق من الحارس محمد عواد.

هجمة خطيرة للزمالك في الدقيقة 23 بعد كرة طولية رائعة من حسام عبد المجيد لتصل إلى الجزيري الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة تصدى لها حارس مرمى نادي زد.

في الدقيقة 24، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق زيزو على رأس الجزيري، الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

نجح فريق زد في إدراك التعادل في الدقيقة 32 بعد عرضية من محمد أشرف، حاول شادي حسين أن يتعامل معها برأسه قبل أن يتدخل محمد عبد الغني؛ لتصل الكرة إلى مصطفى زيكو غير المُراقب، الذي سدد الكرة في المرمى.

محمد أشرف، لاعب فريق زد سدد كرة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة 42 بعيدة عن المرمى.

خطورة فريق زد استمرت على مرمى الزمالك، وسدد أحمد عاطف قطة كرة قوية بعيدة عن المرمى في الدقيقة 45.

أحداث الشوط الثاني

فريق زد بدأ الشوط الثاني بقوة وأضاع فرصة خطيرة في الدقيقة 51 بعد ركلة ثابتة نفذها أحمد عاطف قطة قبل أن يحولها محمد سمير برأسه بعيدة عن المرمى.

نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 61.

فريق زد كاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد رأسية رائعة من عبد الله مجدي، لكن محمد عواد تصدى للكرة ببراعة، وأبعد عن مرماه هدفًا مؤكدًا.

في الدقيقة 66، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق شيكابالا لكن انتهت دون خطورة.

زد عاد ليهدد مرمى الزمالك بعد تمريرة رائعة من مصطفى العش مرت أمام زيكو وهو يواجه المرمى لتضيع فرصة خطيرة.

ديلسون كاموني أضاف الهدف الثاني لصالح زد في شباك الزمالك في الدقيقة 81.