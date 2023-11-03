الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"من إنسان لإنسان".. حياة كريمة تشجع الطلاب للتضامن مع أهالى غزة

جريدة الدستور

تواصل مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تجهيز المساعدات والمواد الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث انطلقت في تجهيز المواد الغذائية والطبية منذ اليوم الأول من الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع لتطلق مبادرة جديدة أطلق عليها "من إنسان لإنسان" وهي مبادرة بجانب أنها تهدف إلى إيصال المساعدات لقطاع غزة لها جانب آخر وهو الجانب التوعوي، حيث إنها تستهدف التعريف من قبل الأطفال وطلاب المدارس بالقضية الفلسطينية لمساعدة الأشقاء وذلك من خلال إشراكهم في تعبئة وتجهيز صناديق المساعدات.

مبادرة "من إنسان لإنسان"

واستقبلت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "من إنسان لإنسان" المئات من طلاب المدارس في المراحل المختلفة في مقراتها حيث بدوا متحمسين بشكل كبير للمساعدة في تعبئة وتغليف الصناديق التي تسافر إلى قطاع غزة ليكونوا متطوعين جددا في مؤسسة حياة كريمة ويتحصلوا على الاستفادة الكاملة من المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوع ومن جهه أخرى التعرف على قضاياهم العربية ومن أهمها القضية الفلسطينية.

رسائل حب وتضامن من الطلاب للفلسطينيين

وبعد الانتهاء من تعبئة صناديق المواد الغذائية والمساعدات أصر عدد من الطلاب على كتابة رسائل حب كتضامن للفلسطينيين في قطاع غزة حيث كتب أحدهم ويدعى يس: "من قلب حزين ومن أخوكم المصري قلبي معكم والنصر لكم باذن الله".

كما كتب آخر "ربنا معاكم.. انتم دايما في دعواتي.. ودايما في قلوبنا يا شعب غزة".

بينما كتب طالب آخر ويدعى شريف "ربنا ينصركم على الصهاينة وفلسطين في قلبي"

وثمنت أولياء الأمور تلك الخطوة الرائعة التي اهتمت بها مبادرة حياة كريمة ضمن دورها التنموي والتطوعي، حيث قالت إيمان، وهي والدة أحد الطلاب المشاركين في المبادرة: فخورة بمشاركة نجلي في هذه المبادرة، ونقوم بشيء بسيط تجاه الأشقاء في غزة ولا نبخل عليهم في شيء ممن نستطيع أن نقدمه لهم واذكرهم دائما في دعواتي وأتمنى من الله أن يرفع عنهم هذا الكرب.

من جانبها قالت رحاب إن طفلها رامي في المرحلة الابتدائية كان سعيدًا للغاية للمشاركة في المبادرة ولم يتوقف عن الحديث عنها، حيث إنه يشعر بأنه قدم إنجازا كبيرا وهذا نجاح عظيم لمبادرة "حياة كريمة" في هذه الفكرة بمشاركة الطلاب وتوعيتهم بالقضية الفلسطينية وتعزيز الترابط بين المصريين والأشقاء العرب.  

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