الليلة.. الفنان أحمد فؤاد سليم ضيف الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد"

يحل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفًا على الدكتور محمد الباز، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويتحدث "سليم" خلال الحلقة عن كواليس وأسرار فنية وشخصية يرويها لأول مرة ببرنامج "الشاهد"، كما يكشف عن مشاركته في أعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث من برنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، ويقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، والإعداد لكل من البدري جلال ومحمد عاشور.