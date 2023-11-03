أهدى مكتبته للمكتبة الوطنية التونسية.. من هو المؤرخ والأكاديمى الفرنسى كلود جارسيان؟

تسلمت دار الكتب الوطنية بتونس مكتبة ضخمة بعنوان هبة وصلت من ضاحية Aix-en-Provence حسب وصية صاحبها (1934-2021) جان كلود جارسيان وزوجته، ويتكوّن الرصيد من أكثر من ألف عنوان بين كتب ورسائل ومجلات، كونها الفقيدان طيلة حياتهما، في التقرير التالي تعرف على جان كلود جارسيان.

جان كلود جارسيان هو أحد أبرز المتخصصين في تاريخ مصر في العصر المملوكي، وحاز الدكتوراه عن إنجازه رسالته التي جاءت بعنوان "ازدهار وانهيار حضارة مصرية.. قوص"، والتي ترجمت إلى العربية بنفس العنوان بترجمة للمترجم الكبير بشير السباعي.

“ازدهار وانهيار حضارة مصرية.. قوص”

وتناول كتاب "ازدهار وانهيار حضارة مصرية.. قوص" لجان كلود جارسيان، ومن ترجمة بشير السباعي "تاريخ مدينة قوص محللًا أسباب ظهورها كمدينة، وأسباب تطورها واختفائها، مع تناول هذا التاريخ الحضري ضمن إطاره الإقليمي، وهو إطار الصعيد الأعلى في العصر الوسيط، وهو عصر يظهر في هذا البحث مقارنًا بالعصور التى سبقته، والتي تلته، وإلى جانب الأبحاث المباشرة التي قام بها الباحث في الساحة، فإنه يرجع إلى حشد من المصادر والأدبيات العربية والأجنبية سعيًا إلى رسم ملامح مدين نشأت من قلب الريف؛ لتذوب فيه مرة أخرى مقدمًا بحثًا فريدًا في مجال الكتابة التاريخية وعلم الاجتماع الحضري على حد سواء.

ويشير كتابه إلى أن "نقل توابل الشرق الأقصى إلى أوروبا لم يتحول عن طريق النيل، وظلت ثوث لقرون محطة لنقل تلك التوابل من ميناء عيذاب على شواطئ البحر الأحمر، إلى نهر النيل لتصل إلى أنحاء أوروبا.

ويلفت جارسيان عبر كتابه إلى أن أعمال التخريب التي قام بها المغول، والتي أدت لتدمير الإمكانيات التي كانت تسمح بنقل البضائع إلى بيروت وعكا، ففرضت على السفن مواصلة الإبحار باتجاه ميناء عيذاب، دون أن تضطر لتعريض شحناتها الثمينة بالاتجاه لتفريغها في ميناء السويس، مع التعرض للملاحة عكس الاتجاه على بحر مليء بالصخور.