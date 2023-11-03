الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: 7 شهداء بقصف للاحتلال على منزلين بمخيم النصيرات وسط غزة

مخيم النصيرات وسط
مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بسقوط 7 شهداء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط غزة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال  الإسرائيلي بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة، والتي خلفت العشرات من الشهداء والمصابين والجرحى، بالإضافة إلى استهداف مركبات الإسعاف التي كانت تقل جرحى ومصابين.

وقالت "الخارجية"، مساء اليوم الجمعة، وفقًا لفضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه المجازر والجرائم تعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، التي تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنها لطالما حذرت من مثل هذه الجرائم والمخاطر المترتبة على استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف وطواقمها، بما يعنيه ذلك من حرمان حتى المرضى الفلسطينيين من فرصة العلاج.

لاحتلال الإسرائيلي غزة القاهرة الإخبارية 7 شهداء مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

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