مدير "الصحة العالمية": صدمنى خبر استهداف سيارات الإسعاف بغزة

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن صدمته إزاء تقارير أفادت باستهداف سيارات الإسعاف قرب مستفى الشفاء في غزة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة، والتي خلفت العشرات من الشهداء والمصابين والجرحى، بالإضافة إلى استهداف مركبات الإسعاف التي كانت تقل جرحى ومصابين.

وقالت "الخارجية"، مساء اليوم الجمعة، وفقًا لفضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه المجازر والجرائم تعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان.