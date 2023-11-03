الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

بلينكن
بلينكن

علق أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، على وقوع آلاف الضحايا من النساء والأطفال في قطاع غزة المحاصر، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

بلينكن: قدمنا نصيحة إلى إسرائيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين فى غزة

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

وقال بلينكن: "لقد رأيت صورًا لأطفال وفتيان وفتيات فلسطينيين يتم انتشالهم من تحت أنقاض المباني، عندما أرى ذلك وعندما أنظر إلى أعينهم من خلال شاشة التليفزيون، أرى فيهم أطفالي. وكيف لا؟"، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس - X".

وتابع، خلال زيارته الحالية إلى إسرائيل: "لكن حماس لا تهتم ولو لثانية واحدة بسلامة الشعب الفلسطيني وأمنه، فهي تستخدمه بشكل وحشي كدروع بشرية، وتضع قادتها وأسلحتها وذخائرها داخل أو تحت المباني السكنية والمدارس والمستشفيات، ولكن المدنيين لا ينبغي أن يعانوا من عواقب وحشيتها وعدم إنسانيتها".

وأكد أنه يجب فعل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين، موضحًا: "لقد كنا واضحين أنه في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حملتها لهزيمة حماس، فإن كيفية القيام بذلك مهم.. إنه مهم، لأنه الشيء الصحيح والقانوني الذي يجب القيام به".

غزة القصف الإسرائيلى وزير الخارجية الامريكي بلينكن إسرائيل

الأكثر قراءة

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

بلينكن: قدمنا نصيحة إلى إسرائيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين فى غزة

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة