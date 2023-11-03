بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

علق أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، على وقوع آلاف الضحايا من النساء والأطفال في قطاع غزة المحاصر، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وقال بلينكن: "لقد رأيت صورًا لأطفال وفتيان وفتيات فلسطينيين يتم انتشالهم من تحت أنقاض المباني، عندما أرى ذلك وعندما أنظر إلى أعينهم من خلال شاشة التليفزيون، أرى فيهم أطفالي. وكيف لا؟"، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس - X".

وتابع، خلال زيارته الحالية إلى إسرائيل: "لكن حماس لا تهتم ولو لثانية واحدة بسلامة الشعب الفلسطيني وأمنه، فهي تستخدمه بشكل وحشي كدروع بشرية، وتضع قادتها وأسلحتها وذخائرها داخل أو تحت المباني السكنية والمدارس والمستشفيات، ولكن المدنيين لا ينبغي أن يعانوا من عواقب وحشيتها وعدم إنسانيتها".

وأكد أنه يجب فعل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين، موضحًا: "لقد كنا واضحين أنه في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حملتها لهزيمة حماس، فإن كيفية القيام بذلك مهم.. إنه مهم، لأنه الشيء الصحيح والقانوني الذي يجب القيام به".