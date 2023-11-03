بلينكن: قدمنا نصيحة إلى إسرائيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين فى غزة

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة قدمت نصيحة إلى إسرائيل بشأن آلية تقليل عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وأوضح بلينكن، خلال زيارته الحالية إلى تل أبيب: "لقد قدمنا لإسرائيل نصيحة لا يستطيع أن يقدمها إلا أفضل الأصدقاء بشأن كيفية تقليل الوفيات بين المدنيين، وفي الوقت نفسه تحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس".

وأشار، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، إلى أنه تحدثت مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكبار المسئولين في إسرائيل حول خطوات ملموسة للقيام بذلك.

وشدد بلينكن على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤكد باستمرار أن إسرائيل تحتاج إلى العمل وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وتابع: "أؤكد أيضًا على أن حماية المدنيين يجب أن تتم ليس فقط في غزة، ولكن أيضًا في الضفة الغربية، حيث يجب وقف العنف المتطرف ضد الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبيه".