أطباء وعمال الإغاثة فى غزة: المجتمع الدولى تخلى عنا لنواجه "مأساة إنسانية"

قال الأطباء وعمال الإغاثة في غزة، اليوم الجمعة، إن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم ليواجهوا "مأساة إنسانية"، بينما "يكافحون من أجل البقاء" بعد ما يقرب من أربعة أسابيع من الحرب بين إسرائيل وفلسطين.

وأضاف الأطباء أنه مع الدمار واسع النطاق في المناطق الحضرية وانهيار الخدمات الأساسية وسط الغارات الجوية المستمرة والقصف المدفعي والقتال من مسافة قريبة، لم يتبق سوى القليل من الحياة السابقة لسكان المنطقة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وقد وضعت إسرائيل قطاع غزة تحت حصار شبه كامل منذ أن بدأت جهودها لتدمير الفصائل الفلسطينية بعد الهجمات القاتلة التي شنها المسلحون الفلسطينيون في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، كما احتجزت حماس أكثر من 240.

عشرات القتلى والجرحى في غزة



قالت وزارة الصحة التابعة في غزة إن عشرات القتلى والجرحى بعد أن استهدفت إسرائيل قافلة إسعاف، وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا يوم الجمعة في استهداف إسرائيلي لقافلة إسعاف تقل مصابين بجروح خطيرة في غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، قال في وقت سابق إنهم سيرسلون الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة، والذين يحتاجون إلى نقل عاجل للعلاج في مصر من مدينة غزة والشمال إلى الجنوب، بحسب ما أوردته رويترز.

وتحدث جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، "للتعبير عن تضامن الاتحاد الأوروبي والتزامه بأمن إسرائيل، فضلاً عن دعم جهود الوساطة لتحرير الرهائن، وللتأكيد على ضرورة حماية المدنيين"، وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.

وقال بوريل: "إن هناك حاجة ماسة إلى هدنة إنسانية لضمان التوصيل الآمن للمساعدات"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم جهود تحقيق الاستقرار في غزة ويظل ملتزما بحل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم".

وقال زعيم حزب الله اللبناني يوم الجمعة، إن عناصره تخوض قتالا عبر الحدود مع إسرائيل وهو أمر غير مسبوق منذ عام 1948 وهدد بمزيد من "التصعيد الواقعي".

وفي خطاب كان متوقعا على نطاق واسع، لم يصل حسن نصر الله إلى حد الإعلان عن انضمام حزب الله بشكل كامل إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، لكنه أضاف أن القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية "لن يقتصر" على النطاق الذي شهدناه حتى الآن.

وقال نصر الله إن عمليات حزب الله تتزايد "يوما بعد يوم" حتى في الوقت الذي حذر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله من اختبار إسرائيل وإلا "سيدفعون غاليا".