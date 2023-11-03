الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء أعمال تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن بطريق "بورسعيد ـ المنزلة"

بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير طريق بوسعيد المنزلة، فإن الأجهزة التنفيذية بدأت فعليا في أعمال تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن طريق بورسعيد المنزلة من مدخل المحور.

وأكد محافظ بورسعيد أن تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن طريق بورسعيد المطرية يأتي لمنع سير عربات النقل الثقيل والحد من الحوادث، وحفاظا على أرواح المواطنين، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت.

جدير بالذكر أنه جرى العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بوسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، بطول 5 كم وعرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء (منطقة تعمير بورسعيد)، لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق.

بورسعيد ـ المنزلة

بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
بورسعيد ـ المنزلة
شادر عزام بورسعيد جنوب المنزله محافظة

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