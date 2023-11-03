رفع 59 طن قمامة من شوارع حى أول طنطا

رفعت رئاسة حى أول طنطا بمحافظة الغربية، حوالى 59 طن قمامة من شوارع الحى خلال الأيام الماضية.

وكان ممدوح النجار، رئيس حى أول طنطا، وجه العاملين بالحى بضرورة رفع كل القمامة بنطاق شوارع الحى.

حيث رفع عمال النظافة حوالى 59 طن قمامة من شوارع مدينة طنطا.

وشدد على عمال النظافة بضرورة رفع القمامة أولا بأول فى أسرع وقت، مشيرا إلى أنه قام بوضع صناديق القمامه فى الأماكن المخصصة لهم.

وكان محافظ الغربية وجه رؤساء الأحياء بضرورة رفع القمامه من شوارع المحافظة أولا بأول مشددا على عدم التهاون فى رفع القمامة بانتظام.