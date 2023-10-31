الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 135 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة فى حملة نظافة بكفر الزيات

حملة نظافة بمدينة
حملة نظافة بمدينة كفر الزيات

شنت رئاسة  مركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، حملة نظافة، أسفرت عن رفع حوالي 135 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة خلال 24 ساعة.

وقال عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إن الهدف الأساسي للحملة كان رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام رئاسة المركز والمدينة بتحقيق بيئة نظيفة وصحية للمجتمع المحلي، وتم تنفيذ الحملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية المحلية.

حملة نظافة في كفر الزيات ترفع كميات القمامة والأتربة مركز ومدينة كفر الزيات حملة نظافة ناجحة أسفرت محافظ الغربية قد أكد على ضرورة استمرار حملات النظافة تحقيق بيئة نظيفة وصحية مخلفات المباني في المراكز والمدن لتوجه الحكومي للارتقاء بجودة الحياة تحسين البيئة في كفر الزيات المدن والمراكز في محافظة الغربية

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