رفع 135 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة فى حملة نظافة بكفر الزيات

شنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، حملة نظافة، أسفرت عن رفع حوالي 135 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة خلال 24 ساعة.

وقال عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إن الهدف الأساسي للحملة كان رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام رئاسة المركز والمدينة بتحقيق بيئة نظيفة وصحية للمجتمع المحلي، وتم تنفيذ الحملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية المحلية.