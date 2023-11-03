الخارجية الفرنسية: المعهد الفرنسى فى غزة تعرض لقصف جوى إسرائيلى

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن أن المعهد الفرنسي في غزة تعرض لقصف جوي إسرائيلي، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين العاملين في الموقع، في حين استُهدف مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في غزة أيضا.

وأضافت الخارجية الفرنسية أنها طلبت من السلطات الإسرائيلية تقديم الأسباب "الملموسة" التي دفعت إلى قصف المعهد "دون تأخير"، وفق "فرانس برس".

وفي بيان منفصل، أعربت الوزارة أيضًا عن "قلقها الشديد" بشأن عدد الضحايا المدنيين في غزة.

قطاع غزة يتعرض للقصف

وقالت وكالة "فرانس برس"، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "إكس"، إن مكتبها في قطاع غزة تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي وأصيب بأضرار بالغة يوم الخميس جراء غارة.

ولم يكن أي من موظفي وكالة "فرانس برس" الثمانية، أو الموظفين الدائمين المقيمين عادة في غزة، متواجدين في الموقع وقت وقوع الحادث.

وأضافت أنه تم إجلاؤهم جميعًا إلى جنوب قطاع غزة في 13 أكتوبر.

وأكدت أن "وكالة فرانس برس تدين بأشد العبارات هذا الهجوم على مكتبها في مدينة غزة".