حسن نصرالله: أمريكا تستطيع أن توقف العدوان على غزة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أنه يجب أن نعمل لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف نصرالله، اليوم الجمعة، في كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من يريد أن يمنع قيام حرب إقليمية يحب أن يسارع لوقف العدوان على غزة، منوهًا إلى أن الولايات المتحدة وأساطيلها وقواعدها هي التي ستدفع ثمن أي حرب في المنطقة.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن المعركة هي معركة الصمود والصبر وتحقيق الإنجازات، ونسعى لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وكل المنطقة تنتصر عليه بالصمود والصبر والقدرة على التحمل.